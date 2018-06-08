Limak Enerji çalışanları iftarda buluştu

Ş. (UEDAŞ) ve Limak Uludağ Elektrik bu yılki şirket iftarlarının sonuncusunu Bursa Merinos Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji, Bursa’da düzenlediği iftar organizasyonunda personel ve aileleriyle bir araya gelerek Ramazan ayında birlik ve beraberlik mesajı verdi. İftar davetine Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir ve Limak Enerji Dağıtım Grubu Genel Koordinatörü İsmail Ergüneş’in yanı sıra UEDAŞ Genel Müdürü İbrahim Gümüşlü ve Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac katıldı.

Bursa ve ilçelerinde hizmet veren idari ve saha çalışanı personelinin, aileleriyle birlikte geldiği bin 700 kişilik iftar yemeği yoğun katılımla gerçekleşti. İftar yemeğinde konuşan Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir iftar davetine katılan tüm çalışanlara ve davetlilere teşekkür ederek, “Dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberlik duygularının en yoğun yaşandığı ramazan ayında sizlerle bir kez daha iftar sofrasını paylaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bu akşam bir kez daha gördük ki, biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Ramazan ayının sonuna geldiğimiz şu günlerde Allah tutulan oruçlarımızı kabul etsin. Şimdiden hepinizin ramazan bayramını kutluyorum. Beraberliğimiz daim olsun” dedi.

İftar yemeği sırasında gerçekleştirilen tasavvuf müziği dinletisi ve semazen gösterisi, katılımcıların keyifli vakit geçirmesine sebep olurken, ramazan gelenekleri de unutulmadı. Karagöz ve Hacivat gösterisi ile eğlenen aileler, çocuklar için oluşturulan oyun alanında da keyifli vakit geçirdi.

Limak Enerji’nin her yıl geleneksel olarak Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da gerçekleştirdiği iftar etkinliklerine binlerce UEDAŞ ve Limak Uludağ çalışanı ve aileleri katılıyor. Bu yıl gerçekleştirilen iftara 3 binin üzerinde kişi katıldı. Gelenekselleşen iftar yemeklerinde çalışanların tanışması ve kaynaşması hedeflenirken, ramazan ayıyla birlikte hoşça vakit geçirilmesi amaçlanıyor.