Limak Enerji Çevre Koruma Timi sahilleri de koruyor

Limak Enerjinin, sosyal sorumluluk ruhu ile hayata geçirdiği çalışmalarından birisi olan ve dünyayı koru temasıyla düzenlenen çalışmaların sonuncusu Denizcilik Bayramı sürecinde gerçekleştirilmiş oldu. Sahil şeridini, temiz bir görünüme kavuşturan Limak Enerji çalışanlarından oluşan ve “Hayatı Aydınlatıyor, Çevreyi Temizliyoruz” sloganıyla yola çıkan gönüllü Çevre Koruma Timi, Mudanya merkez ve Kumyaka bölgesinde çalışmalarını gerçekleştirdi. Çevre Koruma Timi toplumda farkındalık oluşturacak bu çalışma ile tüm insanları çevreyi korumaya davet etti.

Çevre Koruma Timi, sahil şeridinde yapılan temizleme çalışması ile toplanan çöpleri ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırdı ve geri dönüşümün önemine dikkat çekti. Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan çevre kirliliğini önleme ve ekolojik dengenin korunması konusunda bilinç oluşturmaya çalışan Limak Enerji Çevre Koruma Timi, ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olduğunu ve denizlerin pek çok canlıya ev sahipliği yaptığını belirtti. Deniz kirliliğinin başka canlıların yaşam haklarının elinden alınması olduğunu söyleyen çalışanlar, çevrenin korunmasında her bireyin sorumluluğu olduğunu vurguladı.