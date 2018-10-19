Limak Enerji şirketleri ‘en yeşil ofisler' seçildi

Envision tarafından her yıl farklı sektörlerde gerçekleştirilen ‘En Yeşil Ofis' Araştırması, 2018 yılında elektrik sektörünü mercek altına aldı. Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile iş süreçlerinde otomasyon sağlayarak kağıt bazlı iş süreçlerini tam entegre bir dijital ortama dönüştüren ve ‘En Yeşil Ofis' listesinde yer alan elektrik perakende satış ve dağıtım sektöründeki şirketler arasında zirvede yer alan Limak Enerji, çevre dostu yaklaşımlarının meyvesini topladı.

Araştırmada birinci olan Limak Enerji Uludağ Elektrik bu çalışma ile birlikte, 7 bin 118 ağacın doğada kalmasını sağladı. Çevre dostu imajıyla bilinen Limak Enerji Uludağ Elektrik, geçtiğimiz aylarda başlatmış olduğu “Yeşil Dönüşüm Ormanları” Projesi ile de 50 ton kağıda denk gelen 4 bin ağacın doğaya dönmesine öncülük edecek. Listenin ikinci sırasında yer alan UEDAŞ ise 4 bin 525 ağacın doğada kalmasını sağlayarak, sürdürülebilirlik alanında başarılı adımlar atmaya devam ediyor. Kesilmekten kurtarılan ağaçların yanı sıra şirketler, 58 milyon litre su tasarrufu sağladı ve 3.286 ton karbondioksit salınımı ile 232 ton katı atık oluşumunu da engellendi. Böylelikle, genel toplamda 97 milyon adet A4 kağıdının çöpe gitmesi de önlenmiş oldu.

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, plaket takdimi sonrasında konuyla ilgili şunları kaydetti:

Günümüz dünyasında tüm şirketler için dijital dönüşüm hayati öneme sahip. Geçmişin klasik yönetim teknikleri ile iş süreçlerini yürütmek artık imkansız. Müşteri memnuniyeti için zaman, hız ve kalite olmazsa olmaz kriterler. Dolayısıyla bu noktada Elektronik Belge ve Süreç Yönetim Sistemleri ön plana çıkıyor. Limak Enerji Grubu olarak 2012 yılından bugüne EBYS ile iş süreçlerimizi tam entegre dijital bir platforma taşıdık. EBYS ile iş süreçleri otomatik hale geldi, karar verme süreçleri hızlandı, işlem kuyrukları ve tamamlanma süreleri kısaldı. Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nin kuruma sağladığı zaman ve maliyet tasarrufunun yanı sıra çevreye olan katkısını görmek ise bizleri ayrıca mutlu etti. Limak Enerji olarak çevreye olan hassasiyetimizi kamuoyu yakından bilmektedir. Sektör şirketleri olarak, bizlerin doğaya karşı bazı sorumlulukları var. Kağıt ayak izimizi azaltmak adına doğadan aldıklarımızı doğaya geri vermek, tüketimi düşürmek kadar önemli. EBYS sistemi ile de bir orman büyüklüğündeki alanın kesilmesinin önüne geçmiş olmaktan dolayı son derece gururluyuz. Bu konuda emeği geçen tüm yöneticilerimizi ve ilgili firma yetkililerini tebrik ediyorum.”

CBK Soft Yöneticisi Kutlu Sagay ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Daha yeşil bir dünya için herkese sorumluluklar düşüyor. Geliştirdiğimiz teknolojiler ile bu anlamda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdiğimiz için mutluyuz. Elektronik Belge Yönetim Sistemleri kullanımı sayesinde ‘En Yeşil Ofis' Araştırmasında elektrik sektöründe ilk iki sırada yer alan Limak Enerji'ye gösterdikleri duyarlılıktan dolayı gezegenimiz, ülkemiz ve gelecek kuşaklar adına teşekkür etmek istiyorum.”