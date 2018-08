Limak Enerji’den “Yeşil Dönüşüm Ormanları“ projesi

Tüketilen kağıt miktarını dengelemek için her yıl 1000 fidan dikilecek projle 50 ton kağıda denk gelen ağaç tabiata geri dönecek.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji, faturalarda kullanılan kağıtları doğaya yeniden kazandırmak maksadıyla bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. “Yeşil Dönüşüm Ormanları” projesi ile hizmet bölgesi olan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde yılda bin fidan dikmeyi planlayan Limak Enerji, oluşturulacak ormanla yaklaşık 50 ton kağıda denk gelen fidanları doğaya kazandıracak. Limak Enerji, bu proje ile kağıt fatura kullanımından dolayı her yıl yüzlerce ağacın kesildiğine dikkat çekerek, sürdürülebilir gelecek için önemli bir adım atmayı hedefliyor.

Müşterilerine ulaşan kağıt faturaların karşılığı olarak her yıl 1 ile bin fidan dikeceklerini belirten Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Hizmet verdiğimiz 4 şehirde de Yeşil Dönüşüm Ormanları oluşturacağız. 4 yılın sonunda 4 ilimizde 4 bin ağacı doğaya kazandırmış olacağız.” dedi. Aytac projeye ilişkin şunları söyledi:

“Sektör şirketleri olarak, bizlerin doğaya karşı bazı sorumlulukları var. Kağıt ayak izimizi azaltmak adına doğadan aldıklarımızı doğaya geri vermek, tüketimi düşürmek kadar önemli. Yapacağımız “Yeşil Dönüşüm Ormanları” Projesi ile 5 milyon kişiye hizmet verdiğimiz 4 ilimizi yeşillendireceğiz. Şirketimizde her yıl ne kadar kağıt tüketimi yapıldığını hesapladık, karşımıza çıkan tablo yılda yaklaşık olarak 50 ton kağıt kullandığımızı gösterdi. Her sene ne kadar kağıt tüketiyorsak, bir yandan da bu tüketimin karşılığı olarak ağaç dikelim istedik. Hizmet bölgemizdeki illere her yıl 1000 ağaç dikerek, kendi tüketimimizi karşılayacağız. Projemizin ilk etabını Çanakkale’de hayata geçireceğiz. ”

Elektronik fatura ile 1 ton kağıt israfının önüne geçildi

Çeşitli projelerle doğanın korunmasına katkı sağlayan Limak Enerji, müşterilerini kağıt fatura konusunda da bilinçlendirerek, kağıt israfının önüne geçmeyi hedefliyor. Bugüne kadar 77 bin müşterisinin elektronik faturaya geçmesini sağlayarak yılda 1 ton kağıt israfına engel olan Limak Enerji, elektronik faturaya geçmek isteyen aboneleri için online.limakuludag.com.tr adresinden, Müşteri İşlem Merkezleri’nden (MİM) ve 444 6 646 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden destek veriyor.