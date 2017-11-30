Limak Filarmoni Orkestrası, Zeki Müren şarkıları ile turneye çıkıyor

Orkestra Türkiye turnesine 6 Aralık’ta Bursa’dan başlıyor.

Türkiye’nin toplumsal kalkınmasına destek veren Limak Vakfı, Limak Filarmoni Orkestrası aracılığıyla sanata olan katkılarını da sürdürüyor. Dünyanın en önemli tenorları arasında gösterilen Murat Karahan’ın sanat yönetmenliğindeki Limak Filarmoni Orkestrası, 6 Aralık’ta Bursa’da başlayacağı Türkiye turnesinin ilk konserini Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde verecek. Türkiye turnesi kapsamında 8 farklı ilde sahne alacak orkestra, Zeki Müren’in en sevilen şarkılarını farklı bir yorumla izleyicilerle buluşturacak.

İlk konser Zeki Müren’in doğum gününde doğduğu şehirde

Limak Filarmoni Orkestrası, Türkiye turnesine sanat güneşi Zeki Müren’in doğum yeri olan Bursa’daki Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yine onun doğum günü olan 6 Aralık’ta başlayacak. Konserler dizisi sırasıyla 9 Aralık İzmir, 12 Aralık Antalya AKM, 16 Aralık Mersin Yenişehir Belediyesi AKM, 17 Aralık Adana Çukurova Kongre Merkezi, 19 Aralık Gaziantep Mavera Kongre Merkezi, 22 Aralık Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, 8 Ocak Eskişehir ve 10 Ocak Samsun ile devam edecek. Turne, 13 Ocak’ta Trabzon konseri ile son bulacak. Limak Vakfı çatısı altında kurulan ve tamamı profesyonel 70 müzisyenden oluşan Limak Filarmoni Orkestrasının konser gelirleri Limak Vakfı tarafından hayata geçirilen farklı sosyal sorumluluk projelerine aktarılacak.

Dünyaca ünlü Türk tenor Murat Karahan’ın sanat yönetmenliğini yaptığı orkestranın şefliğini ise Rengim Gökmen üstlenecek. Dünyaca ünlü Moskova Bolşoy Tiyatrosu’ndan Berlin Deutsche Oper, Viyana Wiener Staatsoper, Münih Bayerische Staatoper, Napoli San Carlo, Arena Di Verona, Teatro Regio di Parma, Teatro Filarmonico Verona ve Fransa Limoges ile Reims operalarına kadar yüzlerce kez sahnelerde başrolde yer alan Murat Karahan, düzenlenecek konserlerde Zeki Müren’in “Şimdi Uzaklardasın”, “Elbet Bir Gün Buluşacağız” ve “Yaralı Gönül” gibi onlarca parçasını seslendirecek.