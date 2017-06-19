Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından ‘Ramazanda Birlikte Olalım’ temasıyla Çarşamba Pazar Alanı’nda düzenlenen iftar programı, Limak Holding sponsorluğunda gerçekleştirildi. Bursalılarla birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Çanakkale Köprüsü’nün 2023 yılından önce açılması için çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi. Özdemir, "Biz Çanakkale Köprüsü’nü iki Kore firmasıyla beraber yüklendik, sözleşmelerimizi yaptık. Şu anda proje çalışmaları hızla devam ediyor. Burada en önemli konu sondaj çalışmalarıdır. Dünyanın en uzun köprüsü olacak. İki ayak arasında, iki kule arasında 2 bin 23 metre ile dünyanın en büyük, en uzun köprüsü olacak. İnşallah da bunu 2023’ten evvel açmayı planlıyoruz. Bunun için bütün çalışmalara hızla başladık. İki ayağı da denizde olacak, onun için deniz sondaj çalışmalarına hız verdik. En kısa zamanda hem proje hem sondaj hem de finansman konularını hallettikten sonra işe başlayacağız" diye konuştu.

Limak Holding’ten Bursa’ya turizm yatırımı

Limak Holding tarafından Bursa’ya yapılacak yatırımlar hakkında da bilgi veren Özdemir, “Enerji dağıtımına her sene olduğu gibi son 6 yıldır bu yatırımları yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. 2017 yılın sonunda bu bölgeye 200 milyon liralık yatırım yapmış olacağız. Gelecek yıl da bunu artırarak yine devam ettireceğiz. Ama biz Limak olarak burada çeşitli yatırım konularına hep ilgiliyiz. Yatırım yapmak çok istiyoruz, Allah nasip ederse turizm ve diğer konularda yatırım yapmak istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe’nin Aykut hocasına tekrar kavuştuğunu belirten Özdemir, “Aykut hoca da diyor ki ben burada yarım kalan işlerimi tamamlamak istiyorum. Transferlerde de görüyorum ki Fenerbahçe önemli derecede atak yaptı. Üç transferi hemen hemen bitirdi. ’Daha durmayacağız, yapacağız’ diyorlar. İnşallah önümüzdeki yıl önemli derecede bir yarışma yılı olacak. Bugün Bursa’dayız. Bursaspor bu sene korkulu rüyalar gördü ama Allah’a şükürler olsun ligde kaldı. Önemli bir teknik direktörle anlaşmak üzereler. İnşallah onu göreve getirir ve birkaç takviye yaparlarsa, ben Bursa’nın kadrosunun güçlü olduğuna inanan bir insanım. Türkiye’nin en önemli statlarından birine sahipler. Dolayısıyla başarılı olmaması için hiçbir neden yok" şeklinde konuştu.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise, 300 bine yakın Bursalı ile iftar yapma imkanı bulduklarını ve her akşam bir iş adamının sponsor olduğunu söyledi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, iftarda vatandaşlarla da sohbet etti.