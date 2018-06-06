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06 Haziran 2018 16:12

Limak Uludağ Elektrik Çevre Koruma Timi’nden örnek proje

Limak Uludağ Elektrik çalışanlarından oluşan ve “Dünyayı Koru” sloganıyla yola çıkan gönüllü Çevre Koruma Timi, Küreklidere Şelalesi’ni temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Limak Uludağ Elektrik Çevre Koruma Timi’nden örnek proje

06 Haziran 2018 16:12

Şirket bünyesinde faaliyet gösteren gönüllü Çevre Koruma Timi, toplumda farkındalık oluşturarak, tarihi ve doğal güzelleri korumayı amaçlıyor.


Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan çevre kirliliği ve insan sağlığının önemine dikkat çekerek, sosyal duyarlılık gösteren Limak Uludağ Elektrik Çevre Koruma Timi, Küreklidere Şelalesi etrafındaki piknik yapanların bıraktıkları atık ve çöp yığınlarını büyük bir titizlikle temizleyerek, doğa harikası Küreklidere Şelalesi’nin güzel ve ferah görünüme kazandırılmasını sağladı. Çevrenin ve ekolojik dengenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda farkındalık oluşturarak seslerini duyurmak isteyen Çevre Koruma Timi, ülkenin doğa harikalarıyla çevrili olduğu, çevrenin korunmasının herkesin sorumluluğunda olduğunu mesajını verdi.




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