Limak Uludağ Elektrik muşteri hizmet ağını genişletiyor

Limak Uludağ Elektrik, Yetkili İşlem Merkezleri (YİM) ile hizmet ağını genişleterek, faaliyetlerini müşterilerinin ayağına kadar götürüyor. Limak Uludağ Elektrik, Balıkesir’de Sındırgı, Altıeylül, Kepsut faturamatikyetkili işlem merkezini (YİM) törenle hizmete açtı. Sındırgı YİM açılışına Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar, Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı Halil Aldemir, Altıeylül YİM açılışına Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Kepsut açılışına Kaymakam Murat Atıcı, Limak Uludağ Elektrik Genel Muduru Ali Erman Aytac, Faturamatik Genel Muduru Eyup Kaynar, protokol ve çok sayıda davetli katıldı.

Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, yeni yılla birlikte yetkili işlem merkezlerini (YİM) hizmet verdikleri bölgede hayata geçirdiklerini belirterek, müşterilerin herhangi bir bedel ödemeden YİM’lerde tahsilat başta olmak üzere abonelik, indirimli elektrik satışı, avantajlı tarifeler fatura ödeme gibi birçok işlemi yapabildiklerini söyledi.

YİM’lerle müşterilerine, daha kısa işlem süreleri ile bekleme sürelerini ortadan kaldırarak hızlı bir şekilde hizmet etmeyi amaçladıklarını ifade eden Aytac, “Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Yalova olmak üzere bölgemizde daha yaygın hale gelmek istiyoruz. Böylece hizmetlerimizi tüketicilerimizin ayağına kadar götürüyoruz. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Aytac, YİM’ler aracılığıyla tüketicilerin EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun belirlediği serbest tüketici limiti olan yıllık 2400 kWh ve üzerinde (aylık 81 TL üzeri) elektrik tüketen serbest tüketiciler için Limak Uludağ Elektrik tarafından uygulanan “Yuvam Güvende” kampanyasından ve indirimli elektrik avantajlı tarifelerinden (konut, işyeri ve sanayi) yararlanabileceklerini dile getirdi. Aytac ayrıca müşterilerin, YİM’den gerçekleştirilebilecek tüm işlemleri Limak Uludağ Elektrik resmi web sitesi limakuludag.com.tr, sayfası üzerindeki online işlem merkezi üzerinden yapılabileceğini sözlerine ekledi.