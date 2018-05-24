Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 14:25

Limak Uludağ Elektrik’ten fatura ödemelerine yüzde 5 indirim

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da görevli tedarik şirketi olan Limak Uludağ Elektrik, mobil ödemeyle uygulamasıyla elektrik faturası ödemelerinde yüzde 5 indirim sağlıyor.

Limak Uludağ Elektrik’ten fatura ödemelerine yüzde 5 indirim

24 Mayıs 2018 14:25


Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da görevli tedarik şirketi olan Limak Uludağ Elektrik, fastPay üzerinden ödemelerde indirim imkanı sunuyor. Mevcut elektrik fatura tutarının ödemesini fastPay aracılığıyla gerçekleştiren Limak Uludağ Elektrik Müşterileri, yüzde 5 indirim kazanırken; söz konusu indirim tutarı, kullanıcının fastPay bakiyesine yükleniyor.


Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac; enerji sektöründeki yatırımlarını ve projelerini yeni teknolojileri takip ederek, online ve mobil işlemlerde geliştirdiklerini belirterek, müşteri memnuniyeti uygulamalarına fastPay ile bir yenisini eklediklerini kaydetti. Aytac, "Müşterilerimize; bu uygulamayla ödeme yaptıklarında hem zamandan kazanma, hem de indirimden yararlanma imkanı sunuyoruz. Müşteri işlem merkezine gelmeden, herhangi bir indirim sözleşmesi imzalamadan, kolaylıkla indirimden yararlanabiliyorlar. Yapmaları gereken sadece elektrik faturasını fastPay üzerinden ödemek. Hem konut hem de ticarethane müşterilerimizi içine alan geniş bir kitleye, elektrik faturalarında tasarruf etme imkanı sunuyoruz" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç