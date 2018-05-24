Limak Uludağ Elektrik’ten fatura ödemelerine yüzde 5 indirim

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da görevli tedarik şirketi olan Limak Uludağ Elektrik, fastPay üzerinden ödemelerde indirim imkanı sunuyor. Mevcut elektrik fatura tutarının ödemesini fastPay aracılığıyla gerçekleştiren Limak Uludağ Elektrik Müşterileri, yüzde 5 indirim kazanırken; söz konusu indirim tutarı, kullanıcının fastPay bakiyesine yükleniyor.

Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac; enerji sektöründeki yatırımlarını ve projelerini yeni teknolojileri takip ederek, online ve mobil işlemlerde geliştirdiklerini belirterek, müşteri memnuniyeti uygulamalarına fastPay ile bir yenisini eklediklerini kaydetti. Aytac, "Müşterilerimize; bu uygulamayla ödeme yaptıklarında hem zamandan kazanma, hem de indirimden yararlanma imkanı sunuyoruz. Müşteri işlem merkezine gelmeden, herhangi bir indirim sözleşmesi imzalamadan, kolaylıkla indirimden yararlanabiliyorlar. Yapmaları gereken sadece elektrik faturasını fastPay üzerinden ödemek. Hem konut hem de ticarethane müşterilerimizi içine alan geniş bir kitleye, elektrik faturalarında tasarruf etme imkanı sunuyoruz" diye konuştu.