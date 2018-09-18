Lisanslı arabulucular geliyor

Uludağ Üniversitesi, Türkiye'de ilk kez arabuluculuğun uzmanlık alanına dahil edilmesi için bünyesinde arabuluculuk yüksek lisans programı açıyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından ilk kez açılacak olan programda 10 tezli yüksek lisans ve 2 adet yabancı öğrenci kontenjanı ayrıldı. Kayıtların online olarak üniversite sayfasından yapılacağı program için son müracaat tarihi 19 Eylül olarak açıklandı. BUÜ ile BTSO tarafından başlatılan Arabuluculuk ve Tahkim Eğitimleri'nin Türkiye genelinde büyük ilgi görmesinin ardından yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Giderek ilgi gören ve bir uzmanlık alanı haline gelen uyuşmazlık çözümü, Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından yüksek lisans programlarına dahil edildi. Dünyada sadece iki farklı üniversitede örneği görülen alternatif uyuşmazlık çözümü yüksek lisans programları, Türkiye'de ilk kez Uludağ Üniversitesi'nde başlatılmış oldu. ‘Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı' başlığıyla verilecek olan eğitimleri almak ve bu alanda yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi 19 Eylül olarak belirlendi. Başvurular BUÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün web sayfasından yapılabilecek.