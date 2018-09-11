Lisanssız palet üretenlere hapis cezası

Avrupa Paletçiler Birliği (EPAL) Türkiye Ulusal Komitesi TEPAL'den yapılan açıklamada, lisans almadan EPAL palet ve gitter box (metal kasa) üretmenin ve tamir etmenin ve kullanmanın suç olduğu hatırlatılarak, yapılacak denetimlerde bu durumun tespit edilmesi hâlinde, hapis ve yüksek para cezaları verilebileceği bildirildi.

TEPAL Başkanı İsmet Kurutaç, yaptığı yazılı açıklamada dünyanın en güvenilir taşıma sisteminin EPAL olduğunu söyledi. Kurutaç, EPAL marka ahşap palet ve gitter box üretmek ve tamir etmek için lisans alınması gerektiğini belirtti. Başkan Kurutaç, EPAL ürünlerini imâl etmek isteyen firmaların TEPAL'e başvurmaları hâlinde lisans almaları için gereken kolaylığı gösterdiklerini belirterek, “Ulusal Komitemize başvuran firmaların EPAL ile sözleşme yapmaları için gerekli desteği veriyoruz. Başvuran firmalar hakkında gerekli incelemeler yapıldıktan sonra EPAL'in bağımsız denetim şirketi olan Breau Veritas tarafından denetleniyor ve uygun şartları sağlayan firmalar lisans veriliyor” dedi.

EPAL'in kısa süre önce Litvanya'da yapılan genel kurulunda bütün dünyada kaçak üretim ile yoğun mücadele etme kararı alındığını söyleyen İsmet Kurutaç, önümüzdeki günlerde Türkiye'de yoğun bir denetim süreci başlatacaklarını vurguladı. Bu süreçte, EPAL, TEPAL ve Breau Veritas'ın ortak çalışacağına dikkat çeken Başkan Kurutaç, “Ulusal Komitemize gelen ihbarlar doğrultusunda lisansız üretim yaptığını tespit ettiğimiz işletmelere polis nezaretinde habersiz baskınlar yapılacak. Baskınlarda kaçak üretim yapan işletmeler hakkında hukuki işlemler yapılacak. Yasalarımıza göre lisansız imal edilen ürünlere el konuluyor. Ayrıca yüksek para ve hapis cezaları veriliyor. Hiçbir işletmenin mağdur olmasını istemeyiz bu sebeple marka ihlâli yapmak yerine Ulusal Komitemize lisans başvurusu yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

İsmet Kurutaç EPAL ürünlerini imal etmek kadar kullanmanın da suç olduğu uyarısı yaptı. EPAL palet ve Gitter box kullanan işletmelerde de denetim yapılacağını ve satın alınan ürünlerin faturalarının talep edileceğine dikkat çeken İsmet Kurutaç, “Türkiye'deki EPAL lisansına sahip olan firmaların listesi ne Ulusal Komitemizin, www.tepal-epal.com ve https://tepal.org.tr sitelerinden ulaşılabilir. Komitemiz arandığında gerekli bilgiler veriliyor” diye konuştu.