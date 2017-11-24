Lise öğrencileri film çekti

17 yaşında genç yönetmen Mert Güngör’ün ilk uzun metrajlı filmi ‘Bir Şans Daha’ 2 yıllık çalışmanın sonunda 2’inci galasını Konak Kültür Evin’de yaptı. Lise öğrencileri bir ilke imza atarak profesyonel bir film çekti. Film Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Yönetmeninden oyuncusuna, ışıkçısından set amirine kadar herkes 18 yaş ve altındaki lise öğrencilerinden oluşuyor. Yaşıtlarından çok farklı bir kategoride boy gösteren liseliler kurdukları Fikirsanat atölyesiyle ilk uzun metrajlı filmlerini çektiler. Yaşlarına rağmen tüm ekibin yoğun uğraş ve emek verdiği film izleyicilerden tam not aldı. Türkiye’ye örnek olan bu ekip gençlerin sanatla uğraşmalarının ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Filmin yönetmeni ve senaristi Mert Güngör, “Her şey bir fikirle başladı. Çocukluğumdan beri şahit olduğum olayları filmime yansıttım. Bazıları gerçek bazıları kurgulanmış” dedi.

Senaryo yazımı 8 ay süren film Bursa’nın çeşitli mahalle ve köylerinde çekildi. Filme ekibin arkadaşları, aileleri, akrabaları, köylüleri, komşuları destek verdi. Yönetmen Mert Güngör’ün 3 arkadaşıyla başladığı sinema yolculuğu, 81 kişilik set ekibine dönüştü. Film öncesi söyleşi yapan Yönetmen Mert Güngör, ekibiyle kocaman bir aileye dönüştüklerini belirterek, destek olan herkese gönülden teşekkür etti.

Film, her şey sinema televizyon bölümü okuyan Barış’ın kendi filmini çekmek istemesiyle başlar. Çekeceği filme oyuncu arayan Barış’ın karşısına çocukken izini kaybettiği aşkı Elif çıkar.