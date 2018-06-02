Lise öğrencileri motosikletli yunus timi oldu

Yunus timleri iftardan sonra motora binmek isteyen öğrencilere trafiğe kapalı alanda motor heyecanı yaşattı.

Bursa’da eşi Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunuslar Ekip Amirliği’nde çalışan Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi’nde coğrafya öğretmeni olarak görev yapan Zinnet Özdemir Akduman, öğrencilerinin yoğun talebi üzerine eşi Ahmet Akduman ile birlikte yetkililerden gerekli izinleri alarak iftar organizasyonu düzenledi. Öğrencileri iftar sofralarında ağırlayacak olan yunus timlerini Asayiş Müdürü İbrahim Çağrı Şentürk de yalnız bırakmadı. 36 öğrencinin katıldığı organizasyona yunus polislerinin hepsi katıldı. Öğrencilerin polislik ile ilgili sorularına cevap veren yunuslar misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için yoğun çaba sarf etti. Yunus polisleri iftarlarını açtıktan sonra kendilerini yalnız bırakmayan ve moral motivasyon vermek isteyen lise öğrencilerine kitap ile kupa hediye etti.

İftardan sonra öğrenciler motora binmek istediklerini Asayiş Müdürü Şentürk’e iletti. Öğrencilerin isteğini kırmayan Şentürk trafiğe kapalı alanda gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra öğrencilerin polisler eşliğinde motora binmelerine izin verdi. Yaşadıkları motor deneyiminin ardından ekip amirliğinden ayrılan öğrenciler çok güzel ağırlandıklarını belirterek polis ekiplerine teşekkür etti.

Organizasyonu düzenleyen Zinnet Öğretmen ise asıl amaçlarının polislere moral olmak olduğunu, ziyaretten çok memnun kaldıklarını ve polis olmak isteyen öğrencileri için çok güzel bir deneyim olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.