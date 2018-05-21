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21 Mayıs 2018 16:40

Liseler arası kısa film yarışmasında ödüller sahibini buldu

Mustafakemalpaşa’da liseler arası kısa film yarışmasında büyük ödülü, ‘Uyanış’ adlı eseriyle İrem Saygısever kazandı.

Liseler arası kısa film yarışmasında ödüller sahibini buldu

21 Mayıs 2018 16:40


Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün evrensel ve milli değerlere ilişkin tutum ve davranışların bilinmesi ve özendirilmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla liseler arasında düzenlediği ‘Değerlisiniz’ temalı kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.


Adalet, dostluk, yardımseverlik gibi temel insani değerlere karşı duyarlılık oluşturarak, eğitime sinemanın araştırıcı gözüyle bakılmasını sağlamak için projelendirilen ödüllü kısa film yarışmasının finali, Adnan Menderes Meydanı’nda yapıldı.


Yarışmaya katılan filmlerin görüntülerinden oluşan sinevizyon gösterimi ile başlayan programın açılışında konuşan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, sinema projesi ile teknolojiyi evrensel ve milli değerlerle buluşturarak öğrencilerin gözünden anlatımını amaçladıklarını söyledi.


Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ise insani değerlerin öğrencilerin gözüyle beyaz perdeye aktarılmasını önemsediklerini, farklı bakış açılarının bu değerlerin birikimine zenginlik katacağını belirtti.


Mustafakemalpaşa’daki tüm resmi ve özel liselere açık olan yarışmada, jenerik dahil 2 ile 10 dakika arasında olan kurmaca, deneysel ve animasyon filmler yarıştı. Senaryoda özgünlük, çekim tekniği, kurgu ve görsellik gibi kriterlerin değerlendirildiği yarışmada birincilik ödülünü, çevre duyarlılığına dikkat çektiği ‘Uyanış’ adlı kısa filmiyle Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi’nden İrem Saygısever kazandı.




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