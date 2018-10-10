Liseli müzisyenler sahneye çıkıyor

Osmangazi Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesi katkılarıyla düzenlediği Liseler Arası Müzik Yarışması'na (Genç Star) başvurular başladı.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması'nın tanıtım toplantısı yapıldı. Sümbüllü Bahçe Konağı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte jüri üyeleri Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü İsmail Göğüş, Uludağ Üniversitesi Türk Müziği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersen Varlı, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Mert Kocaili ile Youtube Türkiye Müzik Koordinatörü İrsel Çivit katıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada hem gençlerin daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak, hem de kültürel ve sosyal konularda kendilerine geliştirmelerine yardımcı olmak adına önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Osmangazi Belediyesi'nin eğitim alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, “Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği halinde her yıl 5 bin öğrencimize yardımcı ders kitabı verdik. “Çizgilerle Anadolu Selçukluları” isimli kitabını, Osmangazi ilçesindeki ortaokul öğrencilerine dağıttık. Osmangazi Belediyesi olarak her yıl 5 milyon TL'yi eğitim yatırımlarına ayırıyoruz. 2009 yılından bu yana bizden talepte bulunan 247 okulumuza yardımda bulunduk. 2018 yılı yaz döneminde ilçemizdeki 15 okula hizmet götürdük. İki anaokulu inşa ettik. Bunların dışında Türkiye'nin tek çatı altında inşa edilen en büyük okulu olan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni Bursa'ya kazandırdık. Mehmet Akif Mahallesi'nde de 24 derslikli Hacı Akkadın Tarman Okulu'nu inşa ettik. Çocuklarımızın okul dışı zamanlarını verimli kullanmalarını sağlayacak 5 bilgi evini ilçemize kazandırdık. Üniversite hazırlık kitapları ile öğrencilerin kariyer planlarını desteklemekteyiz” dedi.

Edebiyat alanında düzenledikleri yarışmaların Osmangazi Belediyesi'nin klasikleşen etkinlikleri arasında yer aldığını ifade eden Başkan Dündar, “Birçok edebiyat yarışması düzenliyoruz. Bu yarışmalar, Bursa ile sınırlı kalmıyor. Türkiye'nin dışına çıkıyor. Yeni ve genç şairlerin çıkmasını sağlayan Liseler Arası Mevlana Şiir Yarışması'na da ilk olarak Osmangazi genelindeki okullarda başladık. Sonra Bursa geneline yayıldık. Şimdi de tüm Türkiye genelinde bu yarışmamızı düzenliyoruz. 7 yıldır geleneksel olarak bu yarışmamızı gerçekleştiriyoruz. 17 yıldır düzenlediğimiz Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması, uluslararası bir yarışma boyutunu aldı. Dünyanın birçok ülkesinden bu yarışmamıza katılım oluyor. Etkinliklerimizi tüm dünya takip ediyor” diye konuştu.

Başkan Dündar, 11 yıldır düzenledikleri Liseler Arası Müzik Yarışması'nın öğrenciler tarafından büyük ilgi gördüğünü ve her yıl okulların etkin etkin katılım gösterdiğini vurguladı.

Yarışma, eleme ve final olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Başvurular, 30 Kasım 2018 tarihinde sona erecek. Ön elemeler; 12, 13, 14 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak. Final ve ödül töreni ise 12 Ocak 2019'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Salonu'nda gerçekleşecek. Bu yıl yarışma, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Pop Müzik olmak üzere 3 dalda gerçekleştirilecek. Her dalda, En İyi Erkek Solist, En İyi Kız Solist, En İyi Orkestra, En İyi Solo Çalgı kategorilerinde ödüller verilecek. Yarışma hakkındaki tüm bilgiler, her yıl olduğu gibi bu yıl da okullarımızda, internet sitemizde ve facebook sayfası (Facebook/Genç Star Liselerarası Müzik Yarışması) üzerinden takip edilebilecek. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız yarışmalarımıza okullarımızdan yoğun ilgi görmüştük. Bu yıl da okullarımızdan ve gençlerimizden büyük bir katılım bekliyoruz. Yarışmamıza emek veren ve bu güzel yolculukta en büyük yardımcımız olan kıymetli jürimiz Prof. Dr. İsmail Göğüş, Doç. Dr. Ersen Varlı, Mert Kocaili, Dilek Türkan ve İrsel Çivit'e çok teşekkür ediyor, şimdiden tüm gençlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Yarışmanın jüri üyelerinden Youtube Türkiye Müzik Koordinatörü İrsel Çivit de bu yarışmanın gençler için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, “Ellerine fırsat geçmiş bütün arkadaşlarımızın çok kıymetli işler yaptığına tanık oldum. Umarım bu yarışmanın da çok güzel sonuçlarını görürüz. Yarışacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Uludağ Üniversitesi Türk Müziği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersen Varlı da, yarışmanın bazı çevreler tarafından sadece Pop Star yarışması gibi algılanmasının çok yanlış olduğuna dikkat çekti. Varlı, “Bunun taraflı bir bakış açısı olduğunu düşünüyoruz. Bu yarışmada pop müziği diğer iki müzik türünün yanında 3. bir tür olarak yer alıyor. Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği gibi geleneksel müzik türleri de öğrencilerin hazırlandığı ve yarıştığı bir yarışmadır. Bu yarışmanın sadece pop yarışması olarak algılanıp bunun üzerinden yapılan eleştirileri haksız buluyorum” diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü İsmail Göğüş de Uludağ Üniversitesi olarak Osmangazi Belediyesi ile yaptıkları protokol kapsamında birçok etkinlik düzenlediklerini belirterek, “Uluslararası sempozyumlardan, edebiyat yarışmalarına kadar birçok önemli etkinliğe imza atıyoruz. Osmangazi Belediyesi ve üniversitemiz, kente ayrı bir güzellik katıyor. Bu yolu açan başkanımız ve rektörümüze müteşekkirim. Bu yarışmayla çocukları sanata yönlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımız müziğe o kadar önem veriyor ki, bugün Türkiye'de Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi kuruldu. Osmangazi Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi, bu önemli çalışmayı yapıyorsa bunun arkasında bir şeyler aramak çok yanlış. Böyle bir imkanı gençlere tanıyan Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ederim” dedi.