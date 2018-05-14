Liseli öğrenciler üniversiteyi tanıdı

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce’nin misafir ettiği öğrencilere üniversitedeki eğitim kavramı anlatıldı.

Bursa Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören 65 lise öğrencisi, Uludağ Üniversitesi’ni ziyaret etti. Müdür Yardımcısı Mustafa Topal ile birlikte öğrencileri ağırlayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için üreten gençlere ihtiyaç duyduklarını söyledi. UÜ Fikir ve Aksiyon Topluluğu öğrencilerinin de eşlik ettiği sohbette üniversite hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Mehmet Yüce, “Çağımızın en büyük hastalığı birbirimize yabancılaşmaktır. Toplumu oluşturan fertler bir arada olmayı başardıkları zaman yanlış yapma ihtimâlleri azalır. Ferdiyetçilik özellikle bizim gibi toplumlarda başarıyı gölgeler. 2023 yılında ülkemizin koyduğu bazı hedefler var. Ekonomik, bilimsel ve diğer alanlarda ulaşmayı hedeflediğimiz noktalar var. Şuanda 17. Büyük ekonomi seviyesindeyiz. Mevcut yöntemlerle üst sıralara çıkma şansımız yok. Vasıflı yatırımlar yapmamız gerekiyor. Dünyada Türk ürünü olarak bilinecek ürünler yapmamız lazım. Çok çalışmamız gerekiyor. Millî üretimimizin olması gerekiyor. Bunlar da yetmez. Ahlâklı olmamız gerekiyor. Dünyaya barış getirecek medeniyetin çocukları olarak sadece dua etmekle yetinmememiz lazım. Allah çalışana verir. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Bunlar olduktan sonra hiç korkmayın. Bizler muasır bir medeniyetiz” diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Yüce, Uludağ Üniversitesi’ni tercih eden her öğrenciye kapılarının sonuna kadar açık olduğunu da vurguladı.