Liseli şairler Mevlânâ için yazacak

Osmangazi Belediyesi'nin, edebiyat dünyamıza yeni eserler kazandırmak maksadıyla bu yıl 8'incisini düzenlediği Liselerarası Mevlânâ Şiir Yarışması başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve “Mevlânâ Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği” iş birliğiyle düzenlenen Liselerarası Şiir Yarışması'nın tanıtım toplantısı Sümbüllü Bahçe Konağı'nda gerçekleşti. Gençlerin, Mevlânâ sevgisini istedikleri gibi anlatacakları yarışmanın tanıtım toplantısına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Ömer Eşer, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu, Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Saadettin Eğri, şair Ercan Yılmaz ve Mustafa Başpınar katıldı.

Mustafa Dündar, Osmangazi sınırları içerisinde başlattıkları Mevlânâ Şiir Yarışması'nın Türkiye'ye yayıldığını belirterek ‘‘Yarışmamızın zemini oturdu, kökleri saldı ve bundan sonraki süreçte de gelişiyor. Bu yarışmalar ile bizler öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetme imkânı buldukları bir platform oluşturuyoruz. Ayrıca çıkan eserleri kitap haline getiriyor, bununla birlikte yeni şairlerin çıkmasına zemin hazırlamış oluyoruz. Serbest konulu belirlenen yarışmamıza ilgi her geçen yıl artıyor. 16 Kasım tarihinde son bulacak müracaat öncesi tüm gençlerimizi yarışmaya davet ediyorum. Güzel eserlerin ortaya çıkacağına yürekten inanıyor, başarılar diliyorum'' dedi.

Yarışmanın müracaatları, mevlanasiiryarismasi@osmangazi.bel.tr adresine e-posta yoluyla yapılacak. Ayrıca yarışmaya katılmak isteyen genç yetenekler 270 70 42 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilecek. Yarışma sonunda birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 3 bin TL ve üç mansiyon ödülleri için de biner TL verilecek.