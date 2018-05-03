Lojistik sektörünün nabzı Bursa’da atıyor

Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi başladı. ‘Akıllı ve Yeşil Tedarik Zinciri’ adlı kongre 3-5 Mayıs tarihleri arasında Bursa Merinos AKKM’de devam edecek.

Merinos AKKM Hüdavendigar Salonu’nda düzenlenen kongrenin açılış törenine Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Lojistik Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, Kongre Başkanı Prof. Dr. Nursel Öztürk, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Törende konuşma yapan Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, dünya ticaretinde ekonomik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak önemli bir değişim ve dönüşüm sürecinin yaşandığını söyledi. Rekabetin de en üst seviyede gerçekleştiğine işaret eden Rektör Yusuf Ulcay “Asya, Avrupa ve Afrika gibi 3 büyük kıtanın merkezinde yer alan Türkiye, bulunduğu coğrafyanın sunduğu avantajlarla geleceğine Bursa gibi şehirlerin liderliğinde hazırlanıyor. Üretim tecrübesi, sermaye altyapısı, nitelikli işgücü ve dinamik girişimci ruhuyla Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan Bursa, 21 sanayi ve 1 serbest bölgesindeki üretimiyle yaklaşık 200 ülke pazarına ulaşmayı başarıyor. Bine yakın yabancı firmanın yatırım ağında bulunan Bursa, sadece ülkemiz için değil, uluslararası ölçekteki şirketlerin hedeflerinde de önemli bir merkez konumunda bulunuyor. 3 saatlik uçuş mesafemizde bulunan 1 buçuk milyarlık nüfus da Bursa’mızın taşımız olduğu ekonomik potansiyelin bir başka göstergesidir” dedi.

Lojistik Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş ise daha önce Konya, Aksaray, Trabzon, Gümüşhane, Mersin ve Antalya illerinde buna benzer kongreler düzenlediklerini kaydetti. Bursa’da da bu kongrenin düzenleniyor olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Dernek Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, “Dernek olarak amacımız mesleğin gelişimine yönelik projeler üretmektir. Her yıl bu amaçla kongre ve çalıştaylar düzenliyoruz. Lojistik eğitimini standartlaştırma üzerine Türkiye genelinde çok önemli çalışmalar da yapıyoruz. Maalesef okulların lojistik bölümlerinde kontenjanlar düşüyor. İstediğimiz kalitede personel bulamıyoruz. Çünkü öğrencileri iyi eğitemiyoruz. Mezunlar iyi kalitede olmadığı için sektör bunları işe almıyor. Mezunlarımız iş bulamayınca da bölümleri tercih etmiyor. Bu konuyu iyi ele almalıyız. Ortak standartlar belirleyebilmeliyiz. Öğrencilerimizin yeterli eğitimleri ve pratiği alabileceği bir eğitim seviyesi belirlememiz gerekiyor” diye konuştu.

Kongre Başkanı Prof Dr. Nursel Öztürk de konuşmasında kongrenin Bursa’da gerçekleştiriliyor olmasından dolayı onur ve mutluluk duyduklarını vurguladı.

3-5 Mayıs tarihleri arasında devam edecek kongrede yaklaşık 200 akademisyen ve sektör temsilcisinin katılacağı oturumlar düzenlenecek.