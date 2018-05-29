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29 Mayıs 2018 10:21

Longoz ormanlarından komutan geçti

Bursa Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Karacabey Longozu’na hayran kaldı.

Longoz ormanlarından komutan geçti

29 Mayıs 2018 10:21

Eşiyle birlikte kayıkla turlayan Hacıoğlu bol bol fotoğraf çekerek, anı ölümsüzleştirdi.


15 Temmuz gecesi Ankara’da darbecilere karşı direnen ilk isimlerden olan Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Eskikaraağaç Leylek Köyü, Uluabat Issızhan’ın ardından Karacabey Longozunu gezdi. Özellikle doğaya olan tutkusuyla bilinen Tuğgeneral Hacıoğlu’nun, Uluabat Gölü ve Eskikaraağaç Leylek köyüne sıklıkla gittiği biliniyor. Uluabat’ın kendisine huzur verdiğini her fırsatta dile getiren Hacıoğlu’nun bu kez durağı Karacabey Longoz Ormanları oldu. Belediye Başkanı Ali Özkan’ın tavsiyesi ile epeydir gelmek istediğini belirten Hacıoğlu, eşiyle hafta sonu longozun yolunu tuttu. Longoz ormanlarında eşiyle birlikte safariye çıkan Tuğgeneral Hacıoğlu, bol bol doğa fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi.



"Hayatımda gördüğüm en doğal güzelliklerden biri"


Hacıoğlu, "Gerçekten hayatımda gördüğüm en güzel doğal güzelliklerden birisi burası, bu zamana kadar böyle bakir kalması gerçekten çok önemli. Bir yanı Afrika savanalarını andırıyor, bir yanı Amazon ormanlarını. Bitki ve hayvan çeşitliliğini zaten fark edebiliyorsunuz. Gerçek bir doğa harikası" dedi.


Bölgede faaliyet gösteren jandarma kuvvetlerine de talimat verdiğini ifade eden Hacıoğlu, "Ekiplerimiz longoza ayrı bir hassas ve özenle yaklaşıyor" diyerek Karacabey İlçe Jandarma Komutanına longoz bölgesinin korunmasına yönelik devriye faaliyetlerinin artırılması ve azami hassasiyet gösterilmesi konusunda talimat verdiğini dile getirdi.




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