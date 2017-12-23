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23 Aralık 2017 09:23

LPG’li araç alevlere teslim oldu

Bursa’da LPG’li araç, sahibi çalıştırmak için kontağı çevirince birden alev aldı.

LPG’li araç alevlere teslim oldu

23 Aralık 2017 09:23


Edinilen bilgiye göre olay Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Dikkaldırım Mahallesinde meydana geldi. 16 JAA plakalı LPG’li araç, diğer araçların yanında park halinde duruyordu. Aracın sahibi çalıştırmak için kontağı çevirince aracın ön tarafı birden alev aldı. Aracın alev aldığını gören sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar alevleri söndürmek için yangın söndürme tüpü kullandı. Bu arada diğer araçların sürücüleri, alevler kendi araçlarına sıçramasın diye araçlarını yanan araçtan uzaklaştırdı. Vatandaşlar yangın söndürme tüpü ile müdahale ederken 110’u arayarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Aracın alev aldığı ve vatandaşlarla itfaiye ekiplerinin yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmesi ise bir kişi tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.


Yanan araç kullanılamaz hale gelirken olayda yaralanan olmadı.




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