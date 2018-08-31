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31 Ağustos 2018 02:10

Lüks cip zeytinci dükkanına daldı: 2 ölü

Bursa Mudanya’da alkolü sürücünün kullandığı cip, önce hafif ticari aracı sürükledi daha sonra zeytin dükkanına girdi.

Lüks cip zeytinci dükkanına daldı: 2 ölü

31 Ağustos 2018 02:10

Trilye Mahallesi Köylü Pazarı’nda meydana gelen olayda 2 kişi hayatını kaybetti.


Bursa’nın Mudanya ilçesinde, alkolü olduğu iddia edilen Ercan K. (64), edinilen bilgiye göre otoparktan çıkarken cipinin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce hafif ticari aracı sürükledi ardından sahil kenarında bulunan Köylü Pazarı’ndaki zeytin dükkanına girdi. Dükkan içerisinde bulunan Hatice Bilgin (64) ve Bahtınur Bora (58) hayatını kaybetti, Binnaz Mersin (64) ise yaralandı.



Mudanya İlçesi Tirilye Mahallesi Köylü Pazarı’nda meydana gelen olayda. İddiaya göre, Ercan K., 34 EN 4579 plakalı cipiyle otoparktan çıktığı sırada aracın direksiyon kontrolünü yitirerek Köylü Pazarı’nda bulunan zeytin dükkanına ve jandarma noktasına girdi. Dükkanda bulunan Hatice Bilgin ve Bahtınur Bora olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda dükkanın içinde sıkışan Binnaz Mersin ise ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 acil sağlık ekipleri tarafından Mudanya Devlet Hastanesi’ne götürüldü.



Alkollü olduğu iddia edilen Ercan K. olay yerine gelen Jandarma ekipleri gözaltına alırken, Hatice Mersin ve Bahtınur Bora’nın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.




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