Lüks daire fiyatına taylar kapışıldı

Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen 73 safkan Arap tayı ihale usulüyle satışa sunuldu. Atanerhan adlı 2 yaşındaki yarış tayı 255 bin liradan alıcı buldu. Karacabey Harası’nda ilgi gören müzayedede en yüksek fiyata Atanerhan adlı tay 255 bin liradan Mozaik Tarım A.Ş. tarafından satın alındı. Satışta ayrıca 180 bin liradan Babüroğlu adlı tay Halil Turan’a satılırken, Hoştay adlı tay Mozaik Tarım A.Ş.’ye, Topateşi adlı tay Özgür Şimşek’e, Nasirhan ise Mücahit Yıldızhan’a 120’şer bin liradan satıldı. En düşüğü 10 bin liradan satılan tayların ihalesinden Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 3 milyon 679 bin lira gelir elde etti.

73 tayın satışa sunulduğu ihalede 6 tay ise iki defa podyuma çıkarılmasına rağmen alıcı bulamadı.