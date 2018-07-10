Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2018 19:31

Lüks daire fiyatına taylar kapışıldı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde 73 safkan Arap tayı ihale usulüyle satışa sunuldu.

Lüks daire fiyatına taylar kapışıldı

10 Temmuz 2018 19:31


Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen 73 safkan Arap tayı ihale usulüyle satışa sunuldu. Atanerhan adlı 2 yaşındaki yarış tayı 255 bin liradan alıcı buldu. Karacabey Harası’nda ilgi gören müzayedede en yüksek fiyata Atanerhan adlı tay 255 bin liradan Mozaik Tarım A.Ş. tarafından satın alındı. Satışta ayrıca 180 bin liradan Babüroğlu adlı tay Halil Turan’a satılırken, Hoştay adlı tay Mozaik Tarım A.Ş.’ye, Topateşi adlı tay Özgür Şimşek’e, Nasirhan ise Mücahit Yıldızhan’a 120’şer bin liradan satıldı. En düşüğü 10 bin liradan satılan tayların ihalesinden Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 3 milyon 679 bin lira gelir elde etti.


73 tayın satışa sunulduğu ihalede 6 tay ise iki defa podyuma çıkarılmasına rağmen alıcı bulamadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç