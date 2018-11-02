Lüks villaya uyuşturucu baskını...Tomar tomar paralar bulundu

Bursa narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik Bursa ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapılırken, özel harekat polislerinin koç başıyla kapısını kırdıkları deniz manzaralı lüks bir villada tomar tomar para bulundu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucun ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de dahil olduğu çok sayıda polis memurunun katılımıyla eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Operasyonda Mudanya ilçesindeki lüks bir villaya da baskın yapıldı. Villada diğer adreslerde aranan şahıslar da dahil toplam 9 kişi yakalanırken, bu şahıslara ait lüks araçlarda da arama yapıldı. Villada yakalananların üzerinden tomar tomar paralar çıktı.

Özel harekatçıların bazı evlerin kapılarını koçbaşıyla kırması dikkat çekti. Narkotik köpeği Rona'nın da katıldığı operasyonda toplamda 850 gram metamfetamin, 90 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş bonzai, bir miktar uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabanca ait çok sayıda fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 38 bin Türk lirası ile bir miktar döviz ve uyuşturucu madde naklinde kullanıldığı tahmin edilen lüks bir araç ele geçirildi.

Gözaltına alınan 28 şahıs ilk sorguları alınmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahıslar buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.