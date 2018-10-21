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Mabel Matiz Bursalı hayranlarını coşturdu

Yaz konserleri kapsamında Bursa Açık Hava Tiyatrosunda konser veren Mabel Matiz , hayranlarına keyifli bir gece yaşattı.


Yaz konserleri kapsamında Bursa Açık Hava Tiyatrosunda konser veren sanatçı, hayranlarına keyifli bir gece yaşattı. Matiz konserde, "Fırtınadayım", "Aşk Yok Olmaktır" ve "Öyle Kolaysa" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçıya zaman zaman hayranları da eşlik etti. Canlı performansıyla yaklaşık iki saat sahnede kalan Mabel Matiz, konser sonunda izleyenlerden büyük alkış topladı.

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