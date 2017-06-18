Madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binada yangın çıktı

Kimsenin yaşamadığı evde can kaybı yaşanmazken, mahalle sakinleri madde bağımlılarının bu binayı mesken tuttuğunu dile getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Kuruçeşme Mahallesi 2. Bayır Sokak’ta bulunan metruk binada henüz sebebi bilinmeyen yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşların da yardım ettiği gözlemlendi. Mahalle sakinleri binada kimsenin yaşamadığı, fakat madde bağımlıların burada kaldığını dile getirdiler.

Yanan evin karşısında ikamet eden Murat Çelik isimli vatandaş, “Çocuğum baştan duman kokusunu almış. Ben başka yerden geliyor diye inanmadım. Baktık binadan dumanlar yükselince itfaiye çağırdık. Arka tarafta genelde hapçılar, tinerciler oluyordu. Bu binanın yanında eski binayı yıktılar, bunu yıkamadılar. Büyük ihtimalle Sit Alanına giriyor” dedi.

Bir başka mahalle sakini Sebile Çakmak ise, “Yangın birden çıktı. Nasıl çıktığını görmedim. Burası iki kız kardeşe ait olduğunu biliyoruz. İçinde oturan olmadığı için ev metruk hale geldi. Evin içi pislik dolu. Burada madde bağımlılarının kaldığını da biliyoruz. Polisi aradığımda oldu ‘gelin alın’ diye ama onlar hemen kaçıyor” diye konuştu.

Polis yangınla ilgili tahkikat başlattı.