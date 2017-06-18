Madde bağımlısı gencin derede ölüm kalım savaşı

Her gün artan benzen görüntüler vatandaşları tedirgin ederken, madde bağımlısı gencin yürek sızlatan görüntüleri kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel çevre yolu üzerindeki dere kenarında kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle boğulmak üzereyken fark edilen genç, emniyet ekiplerince dere kenarına çıkarıldı. 33 yaşındaki C.Ç. isimli genç, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uyuşturucu madde bağımlısı gencin dereden çıkarılmasına yardımcı olan vatandaşlar, "Her gün gençlerimiz yok oluyor, biri artık buna dur desin" diyerek tepki gösterdi.