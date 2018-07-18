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18 Temmuz 2018 10:02

Madde bağımlısı gencin feci sonu

Bursa’da ailesinin yokluğunu fırsat bilip evde bonzai içen genç hava almak için çıktığı balkondan alt kattaki evin balkonuna düştü.

Madde bağımlısı gencin feci sonu

18 Temmuz 2018 10:02

Boynu düştüğü balkondaki çamaşır iplerine takılan genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede can verdi.


Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesi gezmeye giden 22 yaşındaki İhsan Dinçer evde bonzai kullanmaya başladı. Yüksek dozda bonzai alınca rahatsızlanan genç nefes almak ve kusmak için balkona çıktı. Balkonda dengesini kaybeden Dinçer alt katlarındaki komşularının balkonuna düştü. Düştüğü balkondaki çamaşır iplerine kafası sıkışan Dinçer’i diğer komşuları fark etti.


Dinçer’i iplere asılı görünce intihar ettiğini düşünen komşuları polis ve sağlık ekiplerine konuyla ilgili ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dinçer’in ağır yaralı olduğunu tespit edip hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri Dinçer’in iplerdeki duruşunun intihar olmadığını tespit ederek işin aslını araştırmak için çalışma yürüttü. Kanında yüksek dozda uyuşturucu madde kullandığı ortaya çıkan Dinçer’in rahatsızlandıktan sonra hava almak için çıktığı kendi evinin balkonundan düştüğü tespit edildi.


Yoğun bakım ünitesinde 2 gün tedavi gören Dinçer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dinçer kılınan cenaze namazının ardından Kestel ilçesindeki Saitabat Köyü Mezarlığı’na defnedildi.




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