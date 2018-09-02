Diğer
Kategoriler
02 Eylül 2018 11:59

Madde bağımlısı gencin yürek burkan görüntüleri

Bursa’nın İznik ilçesinde uyuşturucu aldığı iddia edilen genç krize girdi.

Madde bağımlısı gencin yürek burkan görüntüleri

02 Eylül 2018 11:59

Durumu yürek burkan genç, kaldırıldığı hastanede kendine geldiğinde uyuşturucu almadığını öne sürdü.


Olay, Bursa’nın İznik ilçesinde tarihi surlarının yanında meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu kullanan K.B. (19) kendinden geçti. Gencin yüzü morarmış halde yerde yattığını gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Baygın genç kendine getirilemeyince ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından kendine gelen K.B.’nin polise verdiği ifadede uyuşturucu kullandığını kabul etmediği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç