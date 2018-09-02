Madde bağımlısı gencin yürek burkan görüntüleri

Durumu yürek burkan genç, kaldırıldığı hastanede kendine geldiğinde uyuşturucu almadığını öne sürdü.

Olay, Bursa’nın İznik ilçesinde tarihi surlarının yanında meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu kullanan K.B. (19) kendinden geçti. Gencin yüzü morarmış halde yerde yattığını gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Baygın genç kendine getirilemeyince ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından kendine gelen K.B.’nin polise verdiği ifadede uyuşturucu kullandığını kabul etmediği öğrenildi.