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16 Mayıs 2018 17:39

Maden OSB için 10 milyon liralık hibe

Orhaneli Belediyesi’nin en önemli projelerinin başında gelen Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr.

Maden OSB için 10 milyon liralık hibe

16 Mayıs 2018 17:39

Faruk Özlü, kamulaştırma için 10 milyon lira hibe ile OSB’nin alt ve üst yapısının Bakanlık tarafından yapılacağının sözünü verdi.


Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun ile birlikte tamamlanmasıyla dağ yöresinin kaderini değiştirecek olan Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesi çalışmalarını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’ye aktardı. Projenin son aşamalarının görüşüldüğü ziyarette Bakan Özlü Tatlıoğlu’na, kamulaştırma için 10 milyon lira hibe ile OSB’nin alt ve üst yapısının Bakanlık tarafından yapılacağı sözünü verdi.


Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, “Belediye Başkanlığım süresince en önemli projem olan Maden OSB ile ilgili yine çok önemli bir adımı daha attık. Şahsım ve Orhaneli halkı adına bakanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Orhaneli ve dağ yöresinin kalkınması için gece gündüz demeden çalışan ve bizi her zaman destekleyerek, yanımızda olan Bursa Milletvekili Bennur Karaburun’a da destekleri için özel teşekkürü borç bilirim. Projemizde emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.




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