Maden üreticileri zeytin kanununun değişmesini istiyor

Maden Mermer Üreticileri ve Sanayici İşadamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu, mevcut zeytin kanununun değişmemesi halinde Türkiye’de endüstriyel hammadde çıkaran işletmeler ve bunları işleyen sanayi tesislerinin kapısına kilit vurmak zorunda kalabileceğini vurguladı. 7 kez meclise gelen ve bir türlü değiştirilemeyen zeytin kanunun arkasında Avrupa Birliği lobisinin olduğunu iddia eden Efendioğlu, ”Zeytin yasasının bir an önce meclise gelmesi gerekiyor” dedi.

MADSİAD tarafından bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Erol Efendioğlu, zeytin kanununun bir an önce meclise gelerek yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Birçok madenci ve sanayici Bursa Tarım İşleri İl Müdürlüğü’ne yaptıkları izin başvurularının zeytin kanunu gerekçesi ile reddedildiğini bildirmektedir. Avrupa ülkelerinde zeytincilikte rakibimiz olan İtalya, İspanya ve Yunanistan’daki yasalar, gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla madenciliğe hiç bir kısıtlama getirmemiştir. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerimizin tamamı zeytinlik alanlarla kaplıdır. Endüstriyel hammadde çıkaran işletmeler ve bunları işleyen sanayi tesislerinin tamamına yakını, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde zeytine 3 kilometre yanaşma kapsamı içinde kalmaktadır” diye konuştu.

Efendioğlu, “Mevcut zeytin yasası bu şekilde uygulanmaya devam ederse, önümüzdeki 2-3 yıl içinde endüstriyel hammadde üreten firmalarımız ve bu hammaddeleri işleyen sanayi tesislerimiz çok zor durumda kalır. Ülke istihdamı ve ekonomisi çok büyük zarar görür. İşin farkına vardığımızda geç kalmış olup, telafisi çok zor kayıplar yaşayabiliriz. Onun için şimdiden gereken tedbirlerin alınmasında çok büyük fayda vardır. Bizim burada ‘zeytin ağacı keselim’ gibi hiç bir talebimiz yoktur. Bizim itirazımız zeytinin Hindistan’daki inek gibi kutsal duruma getirilip 3 bin metre mesafeye kadar yanaşamazsın maddesinedir” şeklinde konuştu.

“Zeytin lobisi çok güçlü”

Zeytin yasasının geçtiğimiz 10 yılda düzeltilmek için 7 sefer meclise geldiğine dikkat çeken Efendioğlu, “O kadar güçlü bir lobi direnci yapıldı ki, 7 sefer meclise gelen zeytin yasası geri çekildi. Bu ne kadar güçlü bir lobidir, akıl alacak gibi değil. Bu kanunun çıktığı tarih çok dikkat çekicidir. 28 Şubat 1995 tarihinde yürürlükteki zeytin kanunu çıkmış, 1 hafta sonra da 6 Mart 1995’de Brüksel’de Avrupa Birliği Türkiye arasında Gümrük Birliği görüşmeleri başlamıştır. Umarım bu kanun bir Avrupa Birliği dayatması değildir. Son 3 yıldır yaşadığımız olaylara bakarsak, Amerika, CIA vasıtasıyla 40 yıldır evimizin bodrumunda sinsice boğa yılanı beslemiştir. Dost ve müttefik dediğimiz ülkelerin ne kadar haince planlar yapabildiğini gördük” dedi.

Cumhurbaşkanına çağrı

1995 yılında görev yapan bütün milletvekillerini tenzih ettiğini söyleyen Efendioğlu, “Lakin 3 kilometre yanaşma mesafesiyle ilgili ciddi endişelerimiz vardır. Yaşadığımız onca olaydan sonra biraz şüpheci olmak sanırım hakkımızdır .”Ben buradan sayın cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Zeytin yasası, Hindistan’ın kutsal ineği gibi getirilip yolumuza oturtulmuştur. Lütfen bize yardımcı olun, yolumuzu açın. Biz istihdam sağlamak, üretmek, yola devam etmek istiyoruz. Zeytin yasasının karşısındaki en büyük lobi Avrupa Birliği’dir. Bizim zeytin yağı ihracatımız 370 milyon dolar iken, maden ihracatımız ise 5 milyar dolardır” ifadelerini kullandı.