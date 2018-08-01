Hindistan’dan gelen bu talep artışı sektöre ilaç oldu" dedi.

Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makineleri Üreticileri Birliğinin (TÜMMER) istişare toplantısı, Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş adamları Derneği (MADSİAD) işbirliğinde Bursa’da gerçekleştirildi. Bir otelde yapılan toplantıda mermer sektörüne ilişkin son gelişmeler ele alındı. MADSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Efendioğlu, 2018 yılının küresel durgunluktan dolayı geçen yıla oranla durağan başladığını söyledi. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte sektörün daha da toparlanacağını, gerek blok satışlarının gerekse işlenmiş ürün satışlarının çok daha iyi olacağını düşündüğü ifade eden Efendioğlu, "Bu durağanlık küresel bir sıkıntı. Sırf Türkiye’ye ait bir sıkıntı değil. ‘Aman yandım Allah’ şeklinde bir düşüş de yok. Hafif bir durgunluk var. Üçüncü ve dördüncü çeyrek çok daha iyi ve farklı olacak” dedi.

"Çin’deki durağanlık mermer blok sektörünü olumsuz etkiledi”

Çin’in mermer bloktaki en önemli pazarları olduğuna dikkat çeken Efendioğlu, “Çin’de inşaat sektöründe durgunluk var. Bu durgunluk Türkiye’ye de olumsuz şekilde yansıyor. 2011, 2012, 2013 yıllarında mermer blokculuğu altın dönemlerini yaşadı. 2013 yılında doğaltaş ihracatımız 2 milyar 300 milyon dolara yanaştı. Bunda Çin’e yaptığımız satışların katkısı çok büyüktü. 2018 yılında bilhassa Çin’deki bu durağanlık mermer blok sektörünü olumsuz etkiledi. İnşaatta gördüğünüz mermer basamaklar konusunda da dünya genelinde talepte biraz daralma var. Sırf Türkiye’ye ait bir şey değil. Umudumuz üçüncü ve dördüncü çeyrek. Eskiden Hindistan bizim çok önemli pazarımız değildi. Şimdi mermer blokta Hindistan bizim çok önemli pazarımız haline geldi. Hindistan’ın güzel tarafı mermer blok satın alma fiyatları çok iyidir. Yani kar oranı yüksektir. Sektör için bu çok sevindirici. Hindistan’dan gelen bu talep artışı sektöre ilaç oldu” dedi.

"3 senedir Bursa çok başarılı şekilde mermer fuarını düzenliyor”

Ekim ayında Bursa’da düzenlenecek Blok Mermer Fuarı’na Hindistan’dan çok ciddi katılımcının olduğunu vurgulayan Efendioğlu, "Bu çok olumlu. Dünya’daki tek mermer fuarı. Dünyada başka hiçbir ülkede yok. 3 senedir Bursa çok başarılı şekilde mermer fuarını düzenliyor. İran’dan, Mısır’dan stant açmak için talepler var. Alanlara ciddi talep geldi. 3 yılda Bursa Blok Mermer Fuarı yüzde 400 büyüdü. Yurt dışından gelen bu taleplere şimdilik olumlu talep veremiyoruz. Öncelik milli katılımın güçlü olması" diye konuştu.

TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanı Raif Türk ise ihracatta bu yıl öngörülerinin 2 buçuk milyar dolar olduğunu ancak dünyadaki çeşitli olumsuz gelişmelerin sektörde hafif bir duraklamaya sebep olduğunu söyledi.