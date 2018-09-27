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Magandalar halkın mallarını tahrip etti

Bursa’nın Gemlik ilçesinde mesire yeri şehir magandaları tarafından tahrip edildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde mesire yeri şehir magandaları tarafından tahrip edildi.


Gemlik Belediyesi tarafından Kurtulgöleti çevresinde oluşturulan mesire yerindeki oturma alanları ile masa ve mangallar kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tahrip edildi. Vatandaşlar, devletin, milletin malına zarar verenlerin bir an önce bulunup cezalandırılmasını talep etti.


Konuyla alakalı açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, kamu malına zarar veren şahısların bir an önce bulunması için hukukî sürecin başlatılacağını açıkladı.

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