Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2018 18:54

Mağaza fareleri yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 5 ayrı işyerinden seri hırsızlık yapan 6 zanlı yakalandılar.

Mağaza fareleri yakalandı

03 Temmuz 2018 18:54

Yakalanan 6 şüphelinin 41 ayrı suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi.


İnegöl ilçesinde 6 Mart 2018 tarihinde Yeniceköy Mahallesi’nde bulunan mobilya firmasından 4 bin lira değerindeki tablet çalma, 20 Haziran 2018 tarihinde Şehitler Mahallesi’nde bir mobilya mağazasına girerek zarar verme, 20 Haziran günü Yenice köprüsü mevkiindeki işyerinden bin 500 TL nakit para çalma, 29 Haziran’da aynı mevkiindeki mobilya firmasından içinde 18 bin dolar, çek ve senetlerin bulunduğu çelik kasanın çalınması, 30 Haziran’da yine aynı mahalledeki mobilya firmasından plazma TV, 1 adet kol saatinin çalınması olayları yaşandı.


İnegöl Jandarma Komutanlığınca hırsızlıkların aydınlatılması için özel ekip kuruldu. İşyerlerinde yapılan incelemelerde güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık şüphelilerinin kimlikleri tespit edildi. Hırsızlar, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındılar.


18 ayrı suç kaydı bulunan 24 yaşındaki R.Ç., 11 ayrı suç kaydı bulunan 20 yaşındaki A.Ö., 1 suç kaydı bulunan 20 yaşındaki E.A., 2 ayrı suç kaydı bulunan 18 yaşındaki O.Y., 3 ayrı suç kaydı bulunan 20 yaşındaki O.U., 6 ayrı suç kaydı bulunan 15 yaşındaki F.Y. ve 14 yaşındaki Y.T. dün jandarma ekiplerince adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç