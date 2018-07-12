Mağazacılık sektörüne kalifiye personel hamlesi

İki ay sürecek kurslar ücretsiz olacak.

Kurum temsilcilerinin katıldığı ilk toplantı Uludağ Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda hazır bulunan PERDER Bursa Şubesi Başkanı ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç, sektörün en çok ihtiyaç duyduğu şeyin yetişmiş personel olduğunu belirtti. Eğitimli personelin işleyişi çok daha hızlı kavradığına işaret eden Kılıç, “Dernek olarak yetişmiş personel sıkıntısını kurum temsilcileriyle paylaştık. Uludağ Üniversitesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile İŞKUR yetkililerimiz ile bir toplantı organize ettik. Burada isteklerimizi ve sıkıntılarımızı kendilerine aktarıyoruz. Hedefimiz sektörümüze yönelik bir kurs programını hayata geçirmektir. Eğitimler sonunda perakende mağazacılık sektöründeki önemli bir eksiği kapatacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

UÜ Sosyal Bilimler MYO Müdürü Doktor Öğretim Görevlisi Fikri Pala ise konunun bütün temsilcilerinin katıldığı ilk toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Üniversite olarak kendilerine gelen sorunların çözülebilmesi adına ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayan Fikri Pala, “Perakende sektöründeki dostlarımız bizlere yetişmiş personel bulmakta sıkıntı çektiklerini söylediler. Üniversitenin bir görevi de bulunduğu kentteki sıkıntıların giderilmesine katkı sağlamaktır. Bizler de bu konunun muhatabı olabilecek tarafların temsilcilerini bir araya getirdik. Neler yapabileceğimizi tartıştık ve sonunda bu eksikliğin giderilmesi için Perakende Mağaza Yöneticiliği Yetiştirme Programı’nın açılmasına karar verdik. Uludağ Üniversitesi, BTSO, İŞKUR ve PERDER ortaklığında böyle bir çalışmayı başlatmış olduk. Önümüzdeki dönemde başlatacağımız eğitimler toplam iki ay sürecek ve katılımlar tamamen ücretsiz olacak. Böylelikle hem sektör temsilcilerinin önemli bir sorununu çözümlemiş olacağız hem de iş arayan veya kendisini bir alanda geliştirmek isteyen gençlerimizin önünü açmış olacağız” dedi.

İŞKUR İl Müdürü F. Eren Türkmen ise kurum olarak her zaman böylesi önemli projelerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Kursların eylül ayı içerisinde açılması planlanıyor.