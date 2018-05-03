Mahalle konakları Yıldırım’a değer katıyor

Son dört yılda Akçağlayan, 75. Yıl, Beyazıt, Hacivat, Yiğitler, Musababa, Davutkadı, Kazımkarabekir, Anadolu, Maltepe ve Davutdede mahalle konaklarını hizmete açan Yıldırım Belediyesi, Eğitim Mahallesi konağının da yapımını tamamladı. Selçukbey Mahallesi’nde inşası süren mahalle konağında da yüzde 80’lik seviyeye ulaşıldı.

Mahalle sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda projelendirilen mahalle konakları, sağlıktan okul öncesi eğitimine, meslek edindirmeden hobiye verdiği hizmetlerle mahalle kültürünü yaşatıyor. Aile sağlığı merkezi, YIL-MEK kurs merkezi, YIL-MEK Okul Öncesi Eğitim Sınıfı şubesi ve deprem odası gibi farklı kullanım alınana sahip olan mahalle konakları, Yıldırımlıların buluşma noktası olarak hizmet veriyor.

Mahalle konaklarının Yıldırımlıların sosyalleşmesine önemli katkıda bulunduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Mahalle kültürünü yaşatacak projelerimizle ‘ideal şehir Yıldırım’ hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Mahalle konaklarında vatandaşlarımıza sunduğumuz eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetlerimizle hemşehrilerimizin hayatlarına katkı sağlıyoruz. Mahalle konaklarımızın içinde muhtarlığın yanı sıra önemli hizmetler de veriyoruz. Aile sağlık merkezi, okul öncesi eğitim sınıfları, deprem odasının haricinde eğitim salonlarını da bünyesinde barındıran konaklarımız bulunduğu bölgeye artı değer katıyor. Bilhassa hizmette öncelik tanıdığımız kadınlarımız meslek edindirme kurslarımızda hobi edinirken aynı zamanda meslek sahibi de oluyorlar. Altın bilezik elde eden kadınlarımız hobilerini kazanca dönüştürerek aile ekonomilerine de katkıda bulunuyor. En temel ihtiyaçların başında gelen sağlık konusunda da, mahalle sakinlerimizin yürüme mesafesinde sağlık hizmetine ulaşması adına konaklarımıza aile sağlığı merkezleri oluşturuyoruz” dedi.