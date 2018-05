Mahalleler yeni hizmetlere kavuşuyor

Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Başkan Yardımcıları Ayhan Dadak, Enver Erdoğan ve Erol Perktez ile birlikte AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kanar’ın katıldığı ziyarette muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi. Muhtarlar Derneği Başkanlığı Hüseyin Kahraman, merkez ve kırsal mahalle muhtarlarının yoğun ilgi gösterdiği kahvaltıda konuşan Başkan Sadi Kurtulan, Büyükşehir Yasası ile birlikte yepyeni bir anlayışın hâkim olduğunu belirterek, en ücra bölgelerin dahi hızlı yatırımlara kavuştuğunu kaydetti.

Yüzölçümü ile Türkiye’nin 26 ilinden büyük bir bölgede yaşadıklarında dikkat çeken Başkan Kurtulan; “ Büyükşehir Kanunu ile birlikte yepyeni bir anlayış geldi. 131 mahalleyi kuşatan bir hizmet performansı ortaya koyuyoruz. Bu süreçte eksikliklerimizi, muhtarlarımızın da desteği ile planlı bir şekilde tamamlıyoruz. ilçenin 40 yıllık meselelerine el atılmaya başlandı. Arıtma tesisleri, su depoları kuruldu, altyapı çalışmaları hızlandı. Kırsal, paket arıtmalara kavuştu. Mustafakemalpaşa’nın gelir kaynakları olan et, süt ve tarımsal faaliyetler canlandı. Şu anda üç et entegre tesisi faaliyetlerine başladı, yeni hayvan pazarı bitme noktasına geldi. Kırsalda süt ve ürün toplama merkezlerine kadar birçok tesisi hayata geçirdik. Üretimi arttıracak faaliyetlerde herkese destek olmaya devam edeceğiz. Kusurları değil, güzellikleri çoğaltan insanlar olalım. Her mahallenin derdi var problemi var, bunları zaman içinde, birlik ve beraberlik göstererek çözmek zorundayız. Geldiğimiz noktada artık yeni bir sisteme giriyoruz. Bürokrasiyi azaltacak, hizmetleri artıracak bir dönem bizi bekliyor. Ortak yaşama kültürünü benimseyen Mustafakemalpaşa’da daha yapacak çok işimiz var” dedi.