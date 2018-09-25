Mahallenin kanalizasyonu ağaçları kuruttu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaş, bahçesinin yanından geçen kanalizasyon yüzünden ağaçlarının çürüdüğünü ileri sürdü.

Dipsizgöl Mahallesi'nde ikamet eden Saadettin Üstek, 5 yıldır açık vaziyette akan kanalizasyon suları yüzünden perişan olduğunu belirterek, "Kanalizasyon çalışmaları bittikten sonra ben müteahhide bunun böyle üstü açık bırakılmamasını söyledim. İllerde sıkıntı olacağını belirttim. Nitekim çok fazlada sürmedi, yağışlarla birlikte bu manzara ortaya çıktı. Toprağımda heyelana, ağaçlarımda kurumaya ve hayvanlarımda hastalığa sebep oldu. 10-15 metre illeride yaşam evim bulunuyor. Yetkililer de beni oyalıyor. BUSKİ, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Müdürlüğü, İnegöl Belediyesi, BİMER ve CİMER'e gerekli müracaatları yaptım. Ben bu başvurularımı 2018 yılının başında yaptım. Fakat şu ana kadar herhangini bir gelişme olmadı" dedi.

Çok sayıda meyve ağacığının kuruduğunu söyleyen Saadettin Üstek, "Ben her yıl bu ağaçlardan bin TL'ye yakın para alıyordum. O da benim mazot paramı karşılıyordu. Zengin bir insan değilim. Burada köyün kanalizasyonu benim bahçemden geçiyor. Yetkililer artık buna bir çare bulsun. Hayvanlar hastalanıyor, biz de hastalanma riskiyle karşı karşıyayız" diye dert yakındı.