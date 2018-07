Makedonya’da Toplu Sünnet Şöleni

Çullu Baba Tekke Camii külliyesi bahçesinde düzenlenen toplu sünnet şölenine Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez, Bursa Kırçovalılar Derneği Başkanı Sedat Topaloğlu ve Kırçova Müftüsü Murat ef. Hüseini’nin yanı sıra sünnet olacak çocuklar ve aileleri katıldı.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez, toplu sünnet töreninde yaptığı konuşmada, “Allah’ın bizlere en büyük hediyesi şüphesiz Kuran-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in sünnet-i seniyyesidir. Rabbim peygamber efendimizin ahlakı ile ahlaklanmayı, Kuran-ı Kerim’in nuru ile nurlanmayı ve İslam’a hayırlı nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip etsin. Balkan halkları bizler için Osmanlı’nın yadigarı ve emanetleridir. Tarihte olduğu gibi bu gün de yan yana ve gönül gönülleyiz. Osmangazi Belediyesi olarak sizlerle bağlarımızı koruyor ve her geçen gün güçlendiriyoruz. Belediye olarak Kosova’da, Makedonya’da Bosna Hersek’te, Bulgaristan’da birçok tarihi eseri yenilediğimiz gibi sünnet şölenleri düzenliyor, iftar sofraları kuruyor ve aşureler dağıtıyoruz. Geçtiğimiz ay Bulgaristan’da sünnet şöleni düzenledik. Bugün de Makedonya’da düzenliyoruz. Kıymetli kardeşlerimizin bu mutlu gününde hep birlikteyiz. Her zaman da bir olmaya devam edeceğiz. Gönül bağımızı koruyacağız. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi her daim korusun” dedi.

Bursa Kırçovalılar Derneği Başkanı Sedat Topaloğlu da, Kırçova’da ikincisini tertipledikleri sünnet şöleniyle dolayısıyla memnuniyetini dile getirerek, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 40 çocuk sünnet olarak erkekliğe ilk adımı attı. Törende Kur’an-ı Kerim okunurken, Çullu Baba Tekke Camii öğrencileri korosu ilahiler söyledi. Osmangazi Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Erdönmez, sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.