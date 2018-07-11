“Maker çocuk” yaz programı başladı

Dönemler halinde yaz boyunca devam edecek olan kampa katılan çocuklar yazılım ve kodlama eğitimleri alacak.

Açılış töreni ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kanık, ULUTEK yöneticileri, eğitimciler, öğrenciler ve ailelerinin iştirakiyle yapıldı. Törende velilere ve öğrencilere hitap eden Genel Müdür Prof. Dr. Mehmet Kanık, eğitimlere 3 farklı yaş grubundan öğrencilerle devam edeceklerini söyledi. Programların sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki farklı kategoride yürütüleceğini kaydeden Mehmet Kanık, “Bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak ilk defa Bursa’nın teknoloji merkezi olan ULUTEK ve Bursa Teknoloji Merkezi (BTM) ile güçlü bir iş birliğine girdik. Dolayısıyla bu yıl seviyeyi ve niteliği önemli bir oranda arttırmayı planlıyoruz. Programlarımız ikişer haftalık modüller halinde devam ediyor. 2 hafta bittikten sonra 23 Temmuz itibariyle bir başka 2 haftalık modül başlayacak. Böylelikle yaz tatili boyunca 4 programı gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Öğrenci velileri arasında yer alan Presmetal Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Özçarıkçı ise, “Çocuklarımızın geleceği için böyle bir teşebbüste bulunup, gençlerimize geleceğin teknolojilerini aydınlatıcı bilgiler edinmelerini sağladıkları için ULUTEK’e çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan bir diğer veli de “Oğlum evde sürekli bir şeyler yapmaya uğraşıyordu. İcatlar yapıyorum, robotlar yapıyorum anne diyordu. Biz de ailecek onun bu faaliyetlerine kayıtsız kalamadık. ULUTEK broşürlerini gördük ve buraya geldik. Çocuğumun seviyesini burada daha çok ilerletebileceğini düşünüyorum. Evde ona yetemiyorduk, nasıl yönlendireceğimizi bilemiyorduk. Burada emin ellerde daha iyi şeyler yapacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Deniz Nazlı Çınar, kodlama ile evde kendi kendine ilgilendiğini ve daha teferruatlı bilgiye sahip olabilmek için ULUTEK kurslarını tercih ettiğini vurguladı.