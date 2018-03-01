Makina mühendislerinden Bozbey’e ziyaret

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin yeni başkanı Fikri Düşünceli ve yönetim kurulu üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile bir araya geldi. Seçimin ardından tanışma ziyaretlerinde bulunan Makina Mühendisleri yönetimi, Bozbey ile projeleri üzerine konuştu.

Akademik odalar ve yerel yönetimlerin iş birliğinin ele alındığı ziyarette, Fikri Düşünceli, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Akademik Kurul oluşturulması için çalışma başlattıklarını ifade eden Düşünceli, şehrin meselelerinin ortak akılla çözülmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Bozbey, “Akademik odaların görüş ve çalışmaları her zaman önemlidir. Meselelerin yerel yönetimler ve akademik odalar iş birliğiyle daha kolay aşılabileceğine inanıyorum. Bursa’nın geleceğini planlarken akademik odaların görüş ve önerileri göz ardı edilmemeli” dedi.