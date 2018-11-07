Makine ile duvar arasına sıkışan işçi kurtarılamadı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir fabrikada makine ile duvar arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir metal fabrikasında işçi olarak çalışan Metin Topoğlu (49), çalıştığı makine ile duvar arasında sıkıştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Metin Topoğlu, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Topoğlu, vücudundaki eziklerden dolayı kurtarılamadı. Fabrika idarecileri ve bağlı olduğu Türk Metal Sendikası'nın yöneticileri hastaneye gelerek bilgi alırken, talihsiz işçinin ailesi göz yaşlarına boğuldu.

İş kazasıyla alakalı Gemlik Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, evli ve üç çocuk babası Metin Topoğlu'nun kesin ölüm sebebiyle alakalı araştırma devam ediyor.