Ombudsman Şeref Malkoç, Uludağ Üniversitesi’nde Üniversiteli Aktif Gençlik Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Türkiye Tarihine Kara Leke; 28 Şubat” programına katıldı. Program öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Malkoç, “Tarihimizde darbeler yoğun olarak yaşanmıştır. Bunlardan bir tanesi 28 Şubat’tır. 28 Şubat’ta, milletin helal oylarıyla dönemin Refah Partisi, yine milletten aldığı oylarla meclise girmiş olan Doğru Yol Partisi ile koalisyon kurmuştur. Bunu beğenmeyen, milletin verdiği oyları ve tercihleri önemsemeyen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) içerisindeki bir takım cuntacı, iktidarı devirmeye kalkmıştır. TSK içerisinde kendileri batı çalışma grupları oluşturup, tankları yürütmüşler, milleti ve milletvekillerini tehdit etmişlerdir. Tank yürütenlere neden yürüttüklerini sordular. Onlar, ‘demokrasiye balans ayarı verilmesi için yürütüldüğü söylendi’ dediler. Bizim bildiğimiz, demokrasiye balans ayarı ancak sandıkta verilir” diye konuştu.

“28 Şubat ve 15 Temmuz’un sanıkları Türk yargısı önünde hesap veriyor”

Türkiye’de 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a kadar birçok darbe olduğunu ifade eden Malkoç, “Bu darbelerden önemli bir kısmının sanıkları mahkeme huzurunda yargılanmaktadırlar. Bu Türkiye demokrasi tarihi açısından son derece önemlidir. 28 Şubat ve 15 Temmuz’un sanıkları bugün Türk yargısı önünde hesap veriyorlar. Bu gelecek açısından umut verici bir olaydır. O yüzden darbeye teşebbüs etmek isteyen cuntacıları, TSK içerisinde gruplaşma yapmak isteyenleri veya bunlara destek olacakları hevesini bu yargılamalar kursağında bırakacaktır” açıklamasını yaptı.

“Her hukuksuzluğun hesabı zamanında sorulmazsa bir sonrakine zemin hazırlar”

28 Şubat’ta milyonlarca öğrencinin üniversitelerinden olduğunu belirten Malkoç, “Gelecekleri ellerinden alınmıştır. En çok mağdur olanlar kız çocuklarımızdır. Başörtüsü yüzünden bir kısmı okuyamamıştır. Bir kısmı okullarından ayrılmıştır. Gariban, fakir, fukaranın çocukları perişan olmuştur. Bazıları ruh hastası olmuştur. Aileler bunalıma girmiştir. Darbeler her yönüyle kötü ve felaket olaylardır. Çok şükür, 15 Temmuz’da Türkiye darbecilere haddini bildirmiştir. Bugünün gençleri 28 Şubat’ı hatırlamazlar, bir kısmı o günlerde doğmuştur. Ama 15 Temmuz’u çok kolay hatırlarlar. Tankların önlerine çıkmışlardır. Demokrasiyi, insan haklarını Cumhurbaşkanımızın önderliğinde korumuş ve kurtarmışlardır. Eğer 28 Şubat darbecilerine gereken ders zamanında verilseydi, 15 Temmuzların olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü her hukuksuzluğun hesabı zamanında sorulmazsa bir sonrakine zemin hazırlar” şeklinde konuştu.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ın açılış konuşmasını yaptığı programda, Malkoç’un yanı sıra 28 Şubat Platformu Başkanı Arif Çelenk, Yazar Gülşen Demirkol ve Şair Cevat Akkanat da açıklamalarda bulundu.