Mamuşa’da bin kişiye iftar

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Balkan ülkeleri ve Kafkasya’da yaşayan Müslümanların birliği ve beraberliği yönünde ‘iftar’ organizasyonları düzenlemeye devam ediyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Balkanlar’daki ilk iftarını geçtiğimiz gün Üsküp Çarşı Meydanı’nda veren Büyükşehir Belediyesi, ikinci iftarını da Kosova’da sadece Türklerin yaşadığı yer olan Mamuşa’da düzenledi. Lika-a Düğün Salonu’nda yapılan etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Uşun, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Mamuşa Belediye Başkanı Abdullahi Krasniç, Türkiye Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü temsilcileri ile Mamuşa, Prizren, Priştine, Gilan ve Yanova’dan Müslümanlar ve soydaşlar katıldı.

İftar yemeğinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni Genel Sekreter Yardımcısı Murat Uşun temsil etti. Kosovalıların ramazan ayını tebrik eden Uşun, yemeğe katılanlara teşekkür etti. Balkan ülkeleriyle güçlü bağlara sahip olduklarını ve şu anda Bursa’da binlerce Balkan göçmeni ailenin huzur içerisinde birlikte yaşadığını belirten Uşun, var olan ilişkileri güçlendirmek, Balkan Müslümanlarının birlik ve beraberliğini daha da artırmak için bu tür organizasyonlar düzenlediklerini ifade etti. İftara katılan Kosovalı ailelere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın selamını ileten Uşun, benzer etkinliklerin hem Balkan ülkelerinde hem de Batum gibi Kafkasya coğrafyalarında artarak devam edeceğini söyledi.

Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç ise ramazanın ‘merhamet, yardımlaşma ve uzlaşma gibi’ çok güzel hasletleri bünyesinde barındıran bir ay olduğunu ifade ederek, Filistin’de yaşanan İsrail zulmü nedeniyle bu senenin buruk geçtiğini kaydetti. Ramazan ayının dünyaya dostluk mesajlarının verildiği, barışın daha da yeşerdiği günleri içermesi temennisinde bulunan Kılıç, “Bizler inşallah 11 ayın sultanını en verimli şekilde burada, Kosovalı kardeşlerimizle birlikte idrak etmeye çalışacağız” dedi.

Mamuşa Belediye Başkanı Abdullahi Krasniç de yerel halka özgüven aşılayan etkinlik nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. İftar sonrası, Mamuşa Merkez Camii imamı tarafından sofra duası yapıldı.