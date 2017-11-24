Mantar toplamaya gitti, ormanda ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, İznik’te çiftçilik yapan evli ve 1 çocuk babası 48 yaşındaki Ali Kulaksız, sabah saatlerinde mantar toplamak için evden çıktı. Geri dönmeyen Karakulak, cep telefonuna da cevap vermeyince yakınları aramaya çıktı. Ancak sonuç alınamayınca jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Köylülerin de katıldığı çalışmalar sonunda, saat 21.00 sıralarında Kaynarca Köyü mevkiindeki ormanlık alanda Karakulak’ın cesedine ulaşıldı. Tüfekle vurularak öldüğü belirlenen Kulaksız’ın 5 metre ilerisinde de kesme tabir edilen av tüfeği bulundu.

Ali Karakulak’ın cesedi, Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından adamın cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar mı ettiği yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi. Öte yandan Ali Karakulak’ın ayı saldırısında can verdiği iddialarının asılsız olduğu, olayla alakalı tahkikatın sürdüğü belirtildi.