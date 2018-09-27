Mantar toplarken kaybolan yaşlı adamı jandarma buldu

Bursa'da mantar toplarken kaybolan yaşlı adam, 26 saat sonra jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay Bursa'nın Orhaneli İlçesi Gümüşpınar Mahallesinde meydana geldi. Dün öğle saatlerinde evinden mantar toplamaya gidiyorum diyerek ayrılan 79 yaşındaki Ali Osman Avşar bir daha geri dönmedi. Havanın kararmasıyla birlikte yaşlı adamın hayatından şüphe eden yakınları jandarmayı arayıp ihbarda bulundu. Alzhemier hastası Avşar'ı bulmak için bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri 26 saatin sonra yaşlı adamı bir ağacında altında otururken buldu. Sağlık kontrolü için hastaneye kaldırılan Ali Osman Avşar, daha sonra evine teslim edildi.