Mardinli öğrencilerden şehit polisin silah arkadaşlarını ziyaret

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Biz Anadolu'yuz' projesi dolayısıyla Mardin ve ilçelerinden Bursa'ya gelen öğrenciler, geçtiğimiz gün trafik kazasında şehit olan polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın silah arkadaşlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, bölgedeki öğrencilerin ülkenin batısını görmesi ve tanıması için 'Biz Anadolu'yuz' projesi düzenledi. Öğrenciler, Çanakkale gezisi öncesi Bursa Asayiş Müdürlüğü Motosikletli Polis Amirliği ekiplerini ziyaret etti. Yaklaşık 100 öğrenci, geçtiğimiz gün geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın silah arkadaşlarına taziye ziyaretinde bulunarak yunus polisleriyle vakit geçirdi.

Bursa Asayiş Şube Müdürü tarafından karşılanan öğrenciler baş sağlığı dileklerinde bulunduktan sonra yunus polislerinin de yardımıyla motosikletlere binerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrenciler, "Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ülkemizin batısını gezmeye ve görmeye geldik. Çanakkale'ye gidecektik, ama geçtiğimiz gün trafik kazasında bir polis ağabeyimizin şehit olduğunu duyduk. Çanakkale'ye gitmeden önce polis ağabeylerimize taziye ziyaretine geldik. Bizler için kendini feda eden ağabeylerimize. Allah'tan rahmet diliyoruz. Onları saygıyla anıyoruz. Trafikte daha dikkatli olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursa Asayiş Şube Müdürü ise öğrencilere teşekkür dileklerinde bulunarak, ailelerine ve onları Bursa'ya getiren yetkililere teşekkür etti. Öğrenciler taziye ziyaretinin ardından Motosikletli Polis Amirliğinden ayrılırken polis ekipleri çocuklara şal ve not defteri hediye etti.