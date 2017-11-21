Markete giren silahlı hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı

Olay, 20 Kasım 2017 Pazartesi gecesi Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Çiftehavuzlar Mahallesi Cihan Sokakta 22.30 sıralarında meydana geldi.

Markette çalışan Abdülmecit Dalmışlar müşteri beklerken kapüşonlu, yüzleri kapalı iki şahıs markete girdi. Markete giren zanlılardan birisi silah çekerek kasiyeri marketin köşesine götürürken diğeri kasanın olduğu bölmeye girerek, paraları poşete doldurdu. Kasiyeri silah zoruyla etkisiz hale getiren diğer hırsız ise kasiyerin cebinde bulunan paraları aldı. Markete giren hırsızlar yaklaşık bin lira çalarak kaçtı. Hırsızlar, marketten kaçarken ürünlerin bulunduğu rafları devirdi. Hırsızların gitmesinin ardından kasiyer polisi arayarak durumu bildirdi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine gelerek marketin güvenlik kamerasını inceledi. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler iki zanlının yakalanması için çalışmalara başladı.

Güvenlik kamerasında, markete giren hırsızların kasiyere silah çekerek etkisiz hale getirmesi ve kasayı boşaltarak kaçmaları saniye saniye kaydedildi.

Olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri, hırsızların devirdiği ürünlerden ve kasadan parmak izi alarak zanlıların kimliğini belirlemek için çalışmalara başladı.