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10 Haziran 2018 02:11

Markete gitmek için evinden çıkan ve daha sonra geri dönmeyen çocuk, evinden 4 kilometre uzakta bulundu

Bursa’da markete gitmek için evinden çıkan ve daha sonra geri dönmeyen 6 yaşındaki Alperen Şahin, Yıldırım Arama Kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Markete gitmek için evinden çıkan ve daha sonra geri dönmeyen çocuk, evinden 4 kilometre uzakta bulundu

10 Haziran 2018 02:11



Alınan bilgiye göre, Bursa’nın Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesi’nde sabah 10:00 sıralarında markete gitmek için evinden çıkan 6 yaşındaki Alperen Şahin, eve dönmeyince ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, Jandarma ve Yıldırım Arama Kurtarma Ekipleri, bir çok bölgede küçük çocuğunu bulmak için araştırma yaptı. Şahin, evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bir bölgede Yıldırım Arama Kurtarma Ekipleri tarafından 13 saat sonra sağlıklı olarak bulundu. Şahin, 112 ekiplerinin kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.




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