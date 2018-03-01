Marketi 1 dakika içinde soyan hırsızlar kayıplara karıştı

Yenigün Mahallesi’nde bulunan "Ekomini" markete giren hırsızlar, ilk önce güvenlik kameralarını devre dışı bıraktı. Hırsızlar, raflarda bulunan sigara, alkol ve paraları 1 dakika içinde alarak kayıplara karıştı.

Market sahibi Hüseyin Zengin, “Gece yarısı saat 02.30 civarında markete gelen kimliği belirsiz 4 kişi, giriş kapısını zorlayarak içeri girmiş. 25 bin lira civarında zararımız var. Bunun yanında kasada bulunan bin lira nakit parayı alan hırsızlar kayıplara karışmış. Zaten küçük esnaf olarak ayakta zor duruyorduk. Emniyet güçlerimizin bir an evvel hırsızları yakalamasını temenni ediyorum” diye konuştu.