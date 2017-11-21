Marmara denizi 3 bin kilometre öteden kirletiliyor

Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Marmara Denizi 3 bin kilometrelik Tuna Nehri’nden de kirletilebiliyor. Marmara o kadar çok kötü değilken tamamını temizleyebiliriz” dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, Bursa’nın arıtma tesisleri konusunda yüzde 95’ler seviyesinde olduğunu söyledi.

Beyoğlu’nda bir otelde gerçekleştirilen sempozyuma İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, NALAS Genel Sekreteri Kelmend Zajazi, birlik üyesi belediye başkanları ve çok sayıda akademisyen katıldı. Sempozyumda Marmara Denizi’nin tarihsel değişimi ve Tuna Nehri-Karadeniz-Marmara ilişkisi konuları uluslararası bir katılımla masaya yatırılırken kirliliğe karşı alınması gereken önlemler vurgulandı. Sempozyumda konuşan Birlik Başkanı Uysal da Marmara Denizi’ndeki kirlilik oluşturan kaynaklar ve önleme faaliyetlerine dikkat çekti.

3 bin kilometre öteden kirlenebiliyor

Marmara Denizi’nin kirlenmesinin birçok ekosistemi doğrudan etkilediğini ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Başkanı Mevlüt Uysal, “Marmara Denizi aslında dünyadaki küçük denizlerden birisi ama herhalde kendisi küçük olmakla birlikte fonksiyonu bu kadar geniş kesimleri etkileyen başka bir deniz yok galiba. Marmara Denizi kirlendiği, yapısı bozulduğu zaman sadece kendisini etkilemiyor özellikle Karadeniz’in ekosistemini de direkt etkiliyor. Bizim görevimiz sınırları içerisinde Marmara’yı kirletmeye yönelik çalışmaları engellemek görevimiz olduğu kadar Marmara’nın diğer bölgelerden de kirletilmesine engel olacak çalışmalar yapmak zorundayız. Marmara Denizi 3 bin kilometrelik Tuna Nehri’nden de kirletilebiliyor. Marmara Denizi kirlendiği, ekosistemi bozulduğu zaman sadece etrafında yaşayan insanlara değil, başka bölgelerde yaşayanlarda da Karadeniz’de ekosisteme de zarar vereceğini yüksek sesle konuşabilmemiz, duyurabilmemiz lazım. Bu manada bu sempozyum aslında özellikle Tuna Nehri’nin konu edilmesi, Marmara Denizi kirlendiği zaman başımıza neler geleceğini yüksek sesle konuşmak ve herkese yüksek sesle demeliyiz. Bu deniz kirlendiğinde hepimize çok acı, sıkıntı verir. Bu sempozyum sesimizi sadece bu salonda, Marmara’da değil, Türkiye’de değil inşallah uluslararası boyutta duyurur ki Marmara Denizi’nin kirlenmesine, kirlenmesinin önlenmesine katkı olsun” dedi.

Arıtma tesislerinde yüzde 95’lerdeyiz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Marmara Denizi kıyısında 115 kilometre sahili olan Bursa’da Marmara Denizi’nin kirlilikten arınması için yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Başkan Aktaş, “Bursa olarak sağ olsun önceki belediye başkanımız marifetiyle 115 kilometrelik deniz kıyısı ve 160 kilometrelik göl kıyısıyla ilgili önemli çalışmalar yapıldı. Sahillerimizde halk plajları oluşturulmuş ve önemli çalışmalara imza atılmış. Yine BUSKİ marifetiyle Marmara Denizi’nin atık sularla kirletilmemesi için kent merkezinde ciddi arıtma tesisleri yapılmış. Arıtma Tesislerinde yüzde 95’ler mesafesindeyiz ama daha yapılacak çok iş var. Bu bağlamda Marmara Denizi’nin kirlilikten arınması noktasında bu sempozyumu da çok önemsiyorum” dedi.

Sempozyumda, 20 konuşmacı, Marmara Denizi’nin kirlilik durumu, ulaşım sebebiyle oluşan riskler ve tehditler, kullanılmış suların deşarj şartları, Tuna Nehri - Karadeniz - Marmara ilişkisi ve deniz ekosistemindeki biyolojik aktiviteleri tartışmaya açarak değerlendirecek.